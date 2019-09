Polizei Braunschweig

POL-BS: Rollerfahrer entreißen Handtasche

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Inselwall 31.08.2019, 00.20 Uhr

Zwei Personen auf einem Motorroller nähern sich der Geschädigten und stehlen im Vorbeifahren ihre Handtasche.

Am Freitagabend hatte die Geschädigte eine Veranstaltung besucht und wollte um kurz nach Mitternacht den Heimweg antreten. Sie befand sich gerade auf dem Gehweg, als ein Motorroller in ihre Richtung fuhr. Auf dem Roller saßen zwei Personen, von denen eine im Vorbeifahren ihre Handtasche ergriff und wegnahm. Anschließend flüchteten die beiden Personen mit dem Motorroller in Richtung Celler Straße.

Die Geschädigte hatte die Handtasche mit ihren persönlichen Gegenständen vor sich in der Hand gehalten. Doch weil alles so schnell ging, konnte sie gar nicht weiter reagieren. Verletzt wurde sie nicht.

Zur Beschreibung konnte die Frau nur angeben, dass der Fahrer einen dunklen Helm und der Beifahrer einen auffälligen, hellen Helm betragen hatte.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell