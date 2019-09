Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl in ein griechisches Restaurant in Braunschweig

Braunschweig (ots)

Einbrecher kam über angekipptes Fenster!

In der Nacht zu Samstag drang ein unbekannter Täter in ein griechisches Restaurant an der Gifhorner Straße ein. Ein angekipptes Fenster erleichterte ihm das Eindringen. Entwendet wurde eine dreistellige Bargeldsumme aus einem Schubfach der Gastronomie. Mögliche tatrelevanten Beobachtungen bittet die Polizei unter der Tel.Nr. 0531-467-2517 mitzuteilen.

