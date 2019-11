Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nachtrag zur Pressemeldung vom 06.11.2019 - 89-Jähriger in Brakel vermisst

33034 Brakel (ots)

Der seit dem Vorabend vermisste Mann konnte am 06.11.2019, gegen 10:45 Uhr, im Bereich der Straße Am Bahndamm in Brakel lebend aufgefunden werden. Auf Grund offensichtlicher Unterkühlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht./he

