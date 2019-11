Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Modeschmuck gestohlen

Raesfeld (ots)

Auf Modeschmuck abgesehen hatten es Einbrecher am Donnerstag in Raesfeld-Erle. Durch Aufhebeln eines Fensters verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Schulten Hecke. Der Vorfall ereignete sich zwischen 07.20 Uhr und 20.20 Uhr.

Hinweise an die Kriminalpolizei in Borken: Tel. (02861) 9000.

