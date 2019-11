Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Unfall mit einem Leichtverletzten

Heek (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 18-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Heek-Nienborg erlitten. Der Heeker befuhr die Ochtruper Straße (L 573) aus Ochtrup kommend in Richtung Nienborg. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Wagen zwischen der Straße Eppenkamp und Kinnbach gegen einen Baum und blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen. Kräfte des Rettungsdienstes brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

Der entstandene Schaden liegt circa bei 11.000 Euro.

