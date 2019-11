Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Vereinsheim

Borken (ots)

Durch Aufhebeln zweier Türen haben sich Unbekannte am Sonntag gewaltsam Zugang zum Vereinsheim in Borken verschafft. Ob etwas aus den Räumen des Gebäudes in der Coesfelder Straße erbeutet wurde, ist noch unklar. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 05.00 Uhr und 09.30 Uhr.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Borken entgegen: Tel. (02861) 9000.

