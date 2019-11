Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Van gestohlen

Reken (ots)

Einen VW-Crafter mit BOR-Kennzeichen haben Unbekannte in Reken entwendet. Der Van im Wert von ca. 20.000 Euro hat seit dem 19.10.2019 auf der Industriestraße / Gewerbering gestanden. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl am Sonntag, 03.11.2019. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken entgegen: Tel. (02861) 9000.

