Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Aufgebrochener Firmentransporter

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Montag brachen unbekannte Täter das Schloss des Kofferraumes eines Firmentransporters auf. Dieser stand auf dem Mussumer Kirchweg geparkt. Sämtliche Arbeitswerkzeuge in einem Gesamtwert von circa 2.000 Euro wurden entwendet. Zudem beschädigten die Täter das Innere des Fahrzeuges, indem sie die Innenbeleuchtung herausrissen. Zeugen werden gebeten, sich an die Kripo Bocholt (02871) 2990 zu wenden.

