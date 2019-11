Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Unfall unter Alkoholeinfluss

Gescher (ots)

Im alkoholisierten Zustand hat am Montag ein Autofahrer in Gescher einen Unfall verursacht. Die Bilanz: leichte Verletzungen und ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Das Geschehen hatte sich gegen 07.00 Uhr im Ortsteil Hochmoor abgespielt. Ein 58 Jahre alter Coesfelder hatte dort die Coesfelder Straße (L581) in Richtung Hochmoor befahren. Im Kreisverkehr Coesfelder Straße/Velener Straße/Gescherer Straße verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen, überfuhr die Mittelinsel und schleuderte ins Seitengrün. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,6 Promille hin. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Dort entnahm ein Arzt ihm auch Blutproben.

