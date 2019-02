Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Exhibitionist belästigt Frau in Waschsalon - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Mittwochnachmittag belästigte ein bislang unbekannter Mann eine 29-Jährige in einem Waschsalon - die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Frau hielt sich im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr in einem Waschsalon in G 7 auf, als der Unbekannte diesen ebenfalls betrat und sie ansprach. Kurz darauf verließ der Mann die Räumlichkeiten - kehrte jedoch gleich wieder mit geöffneter Hose zurück und manipulierte vor der 29-Jährigen an seinem Penis. Anschließend flüchtete er. Der Exhibitionist kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 50 Jahre alt, 1,65m bis 1,75m groß, südeuropäisches Erscheinungsbild, sehr schlank, insgesamt ungepflegt, grau melierte schwarze kurze Haare, 3-Tage-Bart, bekleidet mit einer dunklen Bluejeans mit heller Waschung, schwarzer Ledergürtel mit großen Ösen, dunkler Pullover, darüber eine zu große Windjacke, trug eine grelle Mütze. Zeugen die Hinweise zum Gesuchten machen können oder möglicherweise ebenfalls betroffen sind, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Kriminalpolizei Mannheim zu wenden.

