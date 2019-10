Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz_ Innenstadt : Gemeinsame Großkontrollen am Lübecker ZOB und am Krähenteich

Lübeck (ots)

Vergangenen Mittwoch (23.10.2019) und am gestrigen Montag (28.10.2019) wurden wiederholt Personenkontrollen im Bereich des Lindenplatzes und des Lübecker ZOBs sowie am Szenetreffpunkt "Krähenteich" durchgeführt. Die Beamten von Polizei, Ordnungsamt, und Ausländeramt stellten Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz fest.

In der Zeit von 15:30 Uhr bis 22:00 Uhr kontrollierten am vergangenen Mittwoch (23.10.2019) mehr als 40 Beamte und Mitarbeiter/-innen der Polizeidirektion Lübeck, des Ausländeramtes, des Ordnungsdienstes und der Bundespolizei insgesamt 123 Personen im weiteren Umfeld des ZOBs und des Lindenplatzes. Dabei wurden 21 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und fünf Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt. Die Einsatzkräfte überprüften unter anderem einen Mann, der 26 Konsumeinheiten Marihuana und szenetypisches, gestückeltes Bargeld mit sich führte.

Des Weiteren wird in einem Fall wegen unerlaubten Aufenthalts und des Verstoßes gegen räumliche Beschränkungen ermittelt. Außergewöhnlich ist die Feststellung der Beschädigung von städtischen Grünanlagen. In diesem besonderen Fall hatte ein Betäubungsmittelkonsument in den Grünanlagen am "Katzenberg" eine circa 50 Meter lange Rinne mit Steilkurven im Erdreich ausgehoben und sich eine Mountainbikestrecke angelegt. Der Bewuchs der Grünanlagen wurde zum Teil erheblich beschädigt.

Am gestrigen Montagnachmittag (28.10.2019) kontrollierte die Polizei mit knapp 20 Beamten das Areal rund um den Szenetreffpunkt am Krähenteich. In der Zeit von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr überprüften die Einsatzkräfte 20 Personen. Bei den Überprüfungen wurden 13 Konsumeinheiten Marihuana und zwei Konsumeinheiten Heroin sichergestellt, es wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in fünf Fällen ermittelt. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

