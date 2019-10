Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen-Ratzeburger Allee / Radfahrerunfall - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am vergangenen Donnerstag (24.10.) kam es in der Ratzeburger Allee zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern. Eine Radlerin wurde verletzt, der zweite Beteiligte gab seine Personalien nicht an und fuhr kurz darauf weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Radfahrer fuhren auf dem Radweg in der Ratzeburger Allee gegen 12:20 Uhr in Richtung Innenstadt. Zwischen den Straßen Gustav-Falke-Straße und Weinbergstraße wollte ein junger Mann eine vorausfahrende Fahrradfahrerin überholen. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen den Personen und die ältere Fahrradfahrerin stürzte. Der junge Mann half zunächst noch kurz und fuhr dann allerdings weiter ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die 87-jährige Lübeckerin wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus gefahren.

Der flüchtige Radfahrer soll ca. 20 Jahre alt sein und ist ca. 1,75 cm groß. Er hatte kurze, blonde Haare und trug eine kurze, dunkle Hose und ein ebenfalls dunkles T-Shirt. Eine blau-graue orthopädische Kniebandage und ein dunkelfarbener Rucksack der Marke "Nike" ergänzen die Beschreibung. Sein Mountainbike war rotfarben.

Hinweise zu diesem Sachverhalt bitte an die Polizeistation Blankensee unter der Rufnummer 0451-1310.

