Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Vandalismus und Diebstahl

Vreden (ots)

Elf Verkehrszeichen beschädigt und drei Leitpfosten entwendet haben unbekannte Täter am Wochenende auf der Wüllener Straße in Vreden. Bemerkt wurde der Vorfall am Sonntag gegen 09.30 Uhr.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahaus entgegen: Tel.(02561)9260.

