Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Schild beschädigt

Legden (ots)

Die Hinweistafel zu den Parkplätzen der Volksbank in Legden haben Unbekannte am Wochenende beschädigt. Am Freitag vernahmen Anwohner gegen 23.00 Uhr laute Geräusche auf der Hauptstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kriminalpolizei in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

