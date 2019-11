Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfall mit zwei Pedelecs

Ahaus (ots)

Zwei Verletzte stellen die Bilanz eines Zusammenstoßes zwischen zwei Pedelecs am Donnerstag in Ahaus dar. Ein 58-jähriger Ahauser befuhr mit seinem Pedelec gegen 15.10 Uhr die Kreuzstraße in Richtung Wessumer Straße. Im Kreuzungsbereich Marienstraße stieß er mit einer von links kommenden Pedelecfahrerin aus Ahaus zusammen, die auf der Marienstraße in Richtung Hessenweg unterwegs war. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die schwer verletzte 65-Jährige in ein Krankenhaus. Der Ahauser erlitt leichte Verletzungen.

