Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Beverungen (ots)

Am Dienstag, 05.11.2019 kam es gegen 17.44 h in Beverungen auf der Hersteller Straße zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen und einer schwer und zwei leicht verletzten Personen, welche in das Krankenhaus Höxter verbracht wurden. Ein 22jähriger Beverunger hatte den Rückstau an der Ampelkreuzung Hersteller Straße /B 241 übersehen und war auf das letzte Fahrzeug des Staus, welches von einem 63jährigen Beverunger gefahren wurde, aufgefahren. Diesen PKW schob er sowohl auf den vor dem am Stauende wartenden PKW auf, als auch auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen. Er selbst geriet durch die Kollision in den Gegenverkehr und kollidierte dort noch mit einem entgegen kommenden Fahrzeug. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 19000 Euro. Die Hersteller Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt, drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. /Wo.

