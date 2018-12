Ulm (ots) - Gegen 11.20 Uhr fuhr ein VW von Heidenheim in Richtung Nattheim. Der Pkw schleuderte und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort war ein Seat unterwegs. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die Unfallverursacherin war nach dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr kam und befreite sie. Die 37-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ein Rettungshubschrauber sie in eine Klinik. Die Lenkerin des Ibiza zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die 28-Jährige ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper nahmen sie mit. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 20.000 Euro. Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

