Ulm (ots) - In der Wanne in Altheim hatte ein Bewohner im Haus die Lichter aus. Gegen 18.30 Uhr hörte der Mann Hebelgeräusche aus dem Keller. Als er nach unten ging, flüchteten die Täter ohne Beute durch die bereits geöffnete Tür. Zwischen 17 und 21 Uhr hebelten Unbekannte in der Straße Schießmauer eine Tür auf. Im Inneren fanden sie Schmuck. Den nahmen sie mit und flüchteten.

In Amstetten versuchten Unbekannte an einem Haus Auf dem Aurain zwei Türen aufzuhebeln. Nachdem die Tür beides Mal Stand hielt, verschwanden die Einbrecher ohne Beute.

In allen Fällen hat die Polizei (0731/1880) Spuren gesichert und ist auf der Suche nach den Tätern. Sie hofft auf Hinweise von Zeugen, denen in Altheim oder Amstetten etwas Verdächtiges aufgefallen ist.

Dass ein Schutz gegen Einbrecher möglich ist, zeige der letzte Fall in Amstetten, weiß die Polizei. Einige Tipps der Polizei:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren, schließen Sie Haustüren immer zweifach ab, auch bei kurzer Abwesenheit. - Vorsicht: Gekippte Fenster sind von Einbrechern leicht zu öffnen. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. - Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck! - Rollläden sollten nur zur Nachtzeit geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren. - Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken. - Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos, sondern zeigen Sie gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie Türspion und Sperrbügel. - Erwecken Sie bei Dunkelheit den Eindruck, dass jemand im Haus ist.

Erste Tipps zum Schutz gegen Einbruch gibt die Polizei im Internet unter www.k-einbruch.de.

