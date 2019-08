FW-E: Flächenbrand auf Bahndamm, circa 5000 m² Buschwerk in Flammen, Bahnverkehr über Stunden gestört

Feuerwehr Essen

Flächenbrand auf Bahndamm, circa 5000 m² Buschwerk in Flammen, Bahnverkehr über Stunden gestört

Essen Kray, Wilhelm-Beckmann-Straße, 10.08.2019, 17:00 Uhr

Am Samstag, den 10.08.2019 um 17 Uhr, wurde die Feuerwehr Essen zu einem Feuer in die Wilhelm-Beckmann-Straße nach Essen Kray alarmiert. Hier sollte ein Gebüsch brennen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich die Lage etwas anders dar. Auf der Rückseite eines hier ansässigen Unternehmens stand über mehrere Meter das dichte Buschwerk in Flammen, welches den Bahndamm der hier verlaufenden Bahnlinie bedeckt. Die Rauchentwicklung war massiv und weithin sichtbar. Daraufhin wurden weitere Kräfte der Feuerwehr angefordert. Mit einem Löschzug der Berufsfeuerwehr und drei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren Steele, Kray und Mitte wurde sich Zutritt auf das unwegsame Gelände verschaffte und das Feuer gelöscht. Die Löschmaßnahmen gestalteten sich als sehr schwierig, da der Bahndamm an dieser Stelle sehr steil ist und die teils heftigen Böen das Feuer immer wieder anfachten. Für die Dauer der Löschmaßnahmen war die Bahnlinie komplett gesperrt. Nachdem die Arbeiten um circa 23:30 Uhr abgeschlossen waren, wurde im Verlauf der Nacht eine Brandnachschau durchgeführt. Verletzt wurde niemand und die Einsatzstelle wurde an den Notfallmanager der Deutschen Bahn übergeben. (SKE)

