Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg

Rotenburg (ots)

Bebra - Am Freitag, 17.01.2020, 21:00 Uhr befuhr eine 54-jährige Bebranerin mit ihrem PKW die Nürnberger Straße in Richtung Stadtmitte und wollte nach links in die Straße Am Anger abbiegen. Um ein entgegenkommendes Fahrzeug passieren zu lassen, hielt die Bebranerin an. Als sie dann abbog streifte sie die hintere rechte Fahrzeugseite des PKW eines 24-jährigen Bebraners. Dieser wollte den PKW der Bebranerin überholen, als diese zum Abbiegen ansetzte. Der Sachschaden an beiden PKW wurde auf insgesamt 1500,00 EUR geschätzt.

Rotenburg - Am Freitag, 17.01.2020, 22:50 Uhr befuhr ein 23-jähriger Rotenburger mit seinem PKW in der Ortslage von Rotenburg die Kasseler Straße aus Richtung Heienbachkreisel in Richtung Alheim. An der ampelgeregelten Einmündung wollte er nach links in Richtung Brücke der Städtepartnerschaften abbiegen. Hier missachtete er das für die Linksabbieger geltende Rotlicht. Es kam zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 35-jährigen Bebraners, der auf der Kasseler Straße in Richtung Lispenhausen fuhr und an der Lichtzeichenanlage "Grün" hatte. Der Sachschaden an beiden nicht mehr fahrbereiten PKW wird auf insgesamt 13000,00EUR geschätzt.

