Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden - Zeugenaufruf

Landau (ots)

Am Freitagmorgen, um 09:40 Uhr, kam es im Nußdorfer Weg in Landau zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtete. Eine 27-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr den Nußdorfer Weg aus der Hindenburgstraße kommend in Fahrtrichtung Nußdorf. Dort kam ihr ein anderer Verkehrsteilnehmer entgegen. An einer Fahrbahnverengung fuhr dieser, trotz seiner Wartepflicht, weiter. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die 27-jährige Verkehrsteilnehmerin ausweichen. Hierbei touchierte sie ein geparktes Fahrzeug. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich sodann von der Unfallörtlichkeit.

Der Sachschaden in einer Höhe von insgesamt etwa 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau, Tel.: 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de sowie die Polizeiwache Annweiler, Tel.: 06346/9646-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Landau

Unnold, PHK

Telefon: 06341-287-212

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell