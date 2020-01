Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Diebstahl in Sporthalle

Bellheim (ots)

Am 10.01.2020, im Zeitraum von 18:00 bis 19:45 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter ein Paar Schuhe der Marke Adidas "UltraBoost" in der Größe 48, Farbe weiß, sowie eine schwarze Calvin Klein Steppjacke in der Größe XL aus der Herrenumkleide der Fortmühlhalle in Bellheim. In genanntem Zeitraum fand ein Handballtraining in der Halle statt. Der Wert der entwendeten Gegenstände liegt bei ca. 500,-EUR.

Zeugen, welche die Tat beobachtet und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

