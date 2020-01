Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verstoß gegen das BtmG

Germersheim (ots)

Am 09.01.2020, gegen 11:00Uhr, wurde durch Polizeikräfte die Wohnung eines 27jährigen An der Hochschule in Germersheim aufgesucht. Eigentlich sollte ihm nur ein Schriftstück persönlich übergeben werden, aber als die Beamten vor der Wohnungstür standen, nahmen sie starken Marihuanageruch wahr. Ein Durchsuchungsbeschluss wurde erwirkt und die Wohnung durchsucht. In dieser konnte eine komplette Indoor-Cannabis-Plantage aufgefunden und sichergestellt werden. Der nicht anwesende Wohnungsinhaber muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.

