Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Benrad-Nord: Auto erfasst Mädchen mit Fahrrad - schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am gestrigen Dienstag (7. Januar 2020) ist eine zwölfjährige Radfahrerin von einem Auto erfasst worden. Sie wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 15:30 Uhr war eine 50-jährige Autofahrerin auf der Straße Am Kempschen Weg in Richtung Am Schicksbaum unterwegs. In Höhe einer Ausfahrt eines Supermarktes fuhr plötzlich eine Zwölfjährige mit ihrem Fahrrad auf die Straße. Trotz Vollbremsung konnte die Autofahrerin einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Das Mädchen stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (19)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell