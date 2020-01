Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld/Germersheim - Verkehrskontrollen

Lingenfeld/Germersheim (ots)

Am Vormittag des 10.01.2020 wurden im Dienstgebiet der PI Germersheim diverse Verkehrs- und Personenkontrollen durchgeführt. U.a. wurde von 09:00 bis 09:40Uhr der Verbindungsweg in der Verlängerung des Hirschgrabens zwischen Lingenfeld und Westheim überwacht. Hier wurde lediglich ein Verstoß gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt. In der Germersheimer Rheinbrückenstraße wurden u.a. fünf Fahrzeugführer wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt verwarnt. An einem Pkw Seat Cordoba wurden bei einer Überprüfung so viele Mängel festgestellt, dass die Betriebserlaubnis erloschen ist und die Weiterfahrt untersagt werden musste. Auch Am alten Hafen mussten vier Gurtmuffel verwarnt werden. Zudem wurden noch mehrere weitere Ordnungswidrigkeiten geahndet und Mängelberichte ausgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim



Dirk Wecke, PHK



Telefon: 07274 958 0

Mail: pigermersheim.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell