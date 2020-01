Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 76829 Landau, Neuer Messplatz, 10.01.2020, 15:30 Uhr Kamel "Zabo" inspiziert die Stadt Landau

Landau (ots)

Am 10.01.2020 gegen 15:30 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Polizei Landau ein. Ein freilaufendes Kamel sei im Bereich Albert-Einstein-Straße in Landau gesichtet worden. Schnell wurde bei einem in Landau gastierenden Zirkus in Erfahrung gebracht, dass das Tier kurz zuvor aufgrund eines umgefallenen Elektrozauns das Weite suchen konnte. Das Kamel mit Namen Zabo konnte von Zirkusmitarbeitern und einer Streife der Polizei Landau im Bereich der Filmwelt Landau festgestellt und eingefangen werden. Vermutungen der Polizei, dass das Tier den aktuellen Kinofilm "Jumanji 2" besuchen wollte, bestätigten sich nicht. Zabo wurde wieder zurück zum Zirkus gebracht.

