Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Nauweg, 8./9.1.2020 Diebstahl von Metall

Landau (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten aus dem Hof eins Grundstückes im Nauweg in Landau-Arzheim dort gelagerte Messingteile im Wert von ca. 1200.--EUR. Das Gesamtgewicht der entwendeten Messingteile dürfte ca. 300-400kg schwer gewesen sein. Ein auf dem Gelände abgestellter Schubkarren wurde für den Transport vom Gelände in ein vermutlich bereitgestelltes Fahrzeug verwendet worden sein. Die Täter müssten demnach mehrere "Schubkarrenfahrten" durchgeführt haben. Zeugen, die in der Nacht vom 8./9.01.2020 Wahrnehmungen bezüglich Beladtätigkeiten im Nauweg beobachten haben, mögen sich bitte unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an die pilandau@polizei.rlp.de wenden.

