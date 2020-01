Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, L509, Höhe Einmündung Max-Planck-Straße, 8.1.20, 17.40 Uhr Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Eierwurf

Landau (ots)

Am 8.1.20, gegen 17.40 Uhr, wurde ein auf der L509 in Richtung Innenstadt fahrendes Auto in Höhe der Max-Planck-Straße mit einem rohen Ei beworfen. Der durch diese Aktion erschrockene Pkw-Fahrer informierte die Polizei und erstattete Anzeige. Das Ei muss von bislang unbekannten Tätern auf dem rechts neben der Fahrbahn verlaufenden Feldweg oder dem Grünstreifen geworfen worden sein. Personen konnten dort nicht mehr angetroffen werden. Ob ein Sachschaden am Pkw entstand ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de an die Polizei Landau zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell