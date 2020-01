Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw beschädigt und geflüchtet

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Am Donnerstag, 09.01.2020, zwischen 13:30 Uhr und 14:15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes, Im Weidfeld 18, ein Pkw Opel Insignia, beschädigt. Der bislang noch unbekannte Verursacher stieß beim Ausparken gegen die hintere Stoßstange des Pkw Opel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 500.- Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

