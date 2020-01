Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen

Münchweiler am Klingbach - L 493 (ots)

Am Donnerstag, 09.01.2020, gegen 11:05 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Ford Fiesta, die L 493 von Silz in Richtung Klingenmünster. Ungefähr 500 Meter nach der Ortsausfahrt Münchweiler verlor der Fahrer in einer Rechtskurve, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über den Pkw. Das Fahrzeug schleuderte nach links in die Böschung, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend, auf der Fahrbahn, zum Stillstand. Der 25-jährige Fahrer konnte sich selbständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde nur leicht verletzt. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An dem nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000.- Euro. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

