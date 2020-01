Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Weißquartierstraße 13, 8.1.2020, 09:00-09:50 Uhr Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Am 8.01.2020, in der Zeit zwischen 09.00 und 09.50 Uhr, wurde in Landau, Weißquartierstraße eine Laterne beschädigt. Vermutlich fuhr ein Lkw gegen die Straßenlaterne und entfernte sich von der Unfallstelle. Eine Überprüfung eines im Bereich geparkten Lkw direkt nach der Mitteilung verlief negativ. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de an die Polizei Landau zu wenden.

