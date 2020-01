Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Westbahnstraße 1, 8.1.2020, 19.00 Uhr Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Landau (ots)

Am 8.1.2020, gegen 19.00 Uhr, verursachte ein 51-jähriger Pkw-Fahrer einen Verkehrsunfall am Bahnübergang "Am Westbahnhof" in der Westbahnstraße in Landau. Er befuhr die Westbahnstraße und kam ohne weitere Beteiligung anderer Personen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dort angebrachten Metallgeländer. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 51-jährigen deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,59 Promille. Es folgte eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines und ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000.--EUR

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell