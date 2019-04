Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Hoher Schaden auf A7

Am Steuer seines Trucks ist am Dienstag bei Heidenheim der Fahrer eingeschlagen.

Ulm (ots)

Der 44-Jährige fuhr kurz vor 15 Uhr in Richtung Würzburg. Bei Heidenheim fiel er auf der A7 in einen Sekundenschlaf. Sein Sattelzug geriet deshalb nach rechts. Bis der 44-Jährige das Gefährt wieder unter Kontrolle hatte, hatte er bereits die Schutzplanken niedergewalzt. Dabei wurde die Kraftstoffleitung beschädigt. Diesel lief auf die Fahrbahn. Motorenöl ebenfalls. Die Straßenmeisterei musste die Fahrbahn reinigen. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 55.000 Euro. Weil der 44-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er zur Sicherung des Strafverfahrens mehrere tausend Euro hinterlegen.

Hinweis der Polizei: Die Straßenverkehrsordnung fordert vom Fahrer, jederzeit körperlich fit zu sein. Übermüdung und Sekundenschlaf gelten als Mangel und führen in der Regel zu einer Strafanzeige. Denn dadurch drohen Unfälle mit schweren Folgen für den Fahrer und Dritte. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.

++++++++0759525

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell