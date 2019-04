Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Senior verletzt Fußgänger

Auf Fahrt mit dem Auto hat ein Mann am Dienstag in Heidenheim nicht aufgepasst.

Ulm (ots)

Kurz vor 21 Uhr war der 75-Jährige in der Plouquetstraße unterwegs. Mit seinem Opel kam er zu weit nach links. Dort streifte er einen 18-Jährigen, der neben einem Auto stand. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen und ging später zum Arzt. Die Polizei (Tel. 07321/3220) ermittelt jetzt gegen den 75-Jährigen. Den erwartet eine Anzeige.

Die Beteiligung älterer Menschen am Straßenverkehr bereitet der Polizei Grund zur Sorge: Betrachtet man die Verkehrsunfälle, bei denen Menschen verletzt oder getötet wurden, so stieg die Zahl der Senioren als Verursacher von 376 im Jahr 2017 auf 454 im Jahr 2018. Das sind 78 Unfälle mehr, was einer Zunahme um 21 Prozent entspricht. Deshalb rücke die Zielgruppe der Senioren immer mehr in den Fokus polizeilicher Präventionsarbeit. Etwa im Rahmen der landesweiten Aktion "sicher fit unterwegs", aber auch im Rahmen von Verkehrskontrollen, bei denen die Polizei stets darauf achte, ob Senioren noch geeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen seien. Gebe es Zweifel an dieser Eignung, informiere die Polizei die Führerscheinstellen, damit diese weitere Maßnahmen prüfen können.

