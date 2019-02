Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Aufmerksamer Zeuge (27) beobachtet Verkehrsunfallflucht - eine Person festgenommen - Führerschein sichergestellt

Essen (ots)

45476 MH.-Styrum: In der Nacht zu Sonntag (24. Februar) gegen 2.45 Uhr beobachtete ein 27-jähriger Zeuge eine Verkehrsunfallflucht auf der Limburgstraße und alarmierte die Polizei. Der Mülheimer beobachtete zwei Männer in einem grauen VW. Der Fahrer versuchte das Auto aus der Parklücke zu rangieren. Zunächst fuhr er etwas nach vorne und kollidierte dort mit einem ebenfalls grauen Hyundai. Daraufhin sei der Fahrer ausgestiegen und habe sich den Schaden angeschaut. Kurz danach setzte er sich erneut in das Fahrzeug, stieß wieder gegen das davor befindliche Auto und fuhr anschließend davon. Der 27-Jährige konnte zwar nicht mehr sehen, wo das Fahrzeug nach kurzer Distanz abgestellt wurde, beobachtete aber die beiden männlichen Personen, wie sie in ein Wohnhaus auf der Limburgstraße gingen. Daraufhin informierte er die Polizei und beschrieb die beiden Männer. Die eingesetzten Polizisten fanden das abgestellte Fluchtfahrzeug und begutachteten beide Beschädigungen an den Autos, die augenscheinlich dem genannten Unfallhergang entsprachen. Zeitgleich suchte eine weitere Streifenbesatzung die beiden männlichen Personen in dem Wohnhaus auf der Limburgstraße auf. Der 35-jährige Wohnungsinhaber öffnete die Tür. Auf Nachfragen gab er an, dass sein Bruder den VW gefahren habe. Der Bruder (36) bestätigte seine Aussage. Während der Sachverhaltsklärung nahmen die Beamten bei dem 36-Jährigen Alkohol in seinem Atem war. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest bestätigte den Verdacht. Der 36-Jährige wurde der Polizeiwache zur Blutprobenentnahme zugeführt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Duisburg stellte diese einen Antrag für das "beschleunigte Verfahren", sodass die Polizisten den Fahrer vorläufig festnahmen und anschließend in das Polizeigewahrsam brachten. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell