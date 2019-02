Polizei Essen

POL-E: Essen/ Mülheim an der Ruhr: Bürger durchschauen Lügen der Trickbetrüger

Essen (ots)

45359 E.-Frintrop/45468 MH.-Altstadt: Sowohl am Sonntag als auch am Montag erkannten Essener und Mülheimer Bürger die Lügen falscher Händler und falscher Polizeibeamter.

Am Montag, 18. Februar, überraschte ein Senior Trickbetrüger in der Werkhausenstraße. Die Unbekannten hatten den älteren Herrn zunächst angerufen und ihm folgende Lüge aufgetischt: Der Mann sei ein ehemaliger Kunde ihrer Firma. Da der Besitzer nun in Rente gehen würde, wolle man eine Art Abschiedspräsent vorbeibringen. Tatsächlich erschienen die Unbekannten dann in der Wohnung in der Werkhausenstraße. Dort verwickelte man den Mann in ein Verkaufsgespräch und versuchte ihn zum Erwerb von Teppichen zu überreden. Womit sie nicht gerechnet hatten: Ausgerechnet dieser Senior kannte sich mit Teppichen aus und durchschaute, dass ihm die Tatverdächtigen minderwertige Waren unterjubeln wollte. Er ging dementsprechend nicht auf ihre Angebote ein.

Wer Angaben zur Identität der beiden Männer machen kann oder diese zwischen 12 und 14 Uhr in der Werkhausenstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 0201/829-0 zu melden. Der erste Tatverdächtige ist circa 20 Jahre alt und circa 170 cm groß. Er ist sehr schlank und hat schwarze, mittellange Haare und sein Aussehen wird als "arabisch" beschrieben. Der zweite Tatverdächtige ist circa 45 bis 50 Jahre alt und ist circa 165 cm groß. Er soll ebenfalls sehr schlank sein und hat schwarze, längere, mit Gel zurückgestylte Haare. Er hat dunkle Augen. Bekleidet war er mit einem schwarzen, dreiviertellangen Mantel. Auch sein Aussehen wird als arabisch beschrieben.

Misstrauisch wurde auch ein 59-jähriger Mülheimer. Er erhielt am Sonntagabend einen Anruf - angeblich vom "Polizeipräsidium Essen/Mülheim". Am Telefon bedienten sich die Betrüger einer bekannten Geschichte: Man habe in der Nähe Personen festgenommen, die Notizen zu der Anschrift des Mannes sowie zu Wertgegenständen bei sich getragen hätten. Sie versprachen, sich in dieser Sache wieder zu melden. Der Mülheimer war jedoch sofort misstrauisch geworden und suchte am nächsten Tage eine Wache auf. Dort konnten ihm die Beamten seinen Verdacht bestätigen: Tatsächlich hatten falsche Polizeibeamte bei ihm angerufen. / AKoe

