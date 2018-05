POL-VER: Nach den Überfallversuchen im Bahnhofsumfeld: Vier Tatverdächtige ermittelt

Landkreis Verden (ots) - Verden. Nach den Überfallversuchen im Bahnhofsumfeld (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68441/3926546) in den Mittagsstunden des 23. Aprils 2018 ermittelt die Polizei Verden mittlerweile konkret gegen vier Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 14 bis 18 Jahren. Das Quartett besteht aus drei Jungen und einem Mädchen. Aus dieser Gruppe heraus wurde zunächst an der Windmühlenstraße und kurz darauf an der Bahnhofstraße von insgesamt drei Kindern und Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren Geld und die Herausgabe der Handys gefordert. Ihre Forderungen haben sie unter Androhung von Schlägen ausgesprochen. Beute machten sie jedoch in beiden Fällen nicht. Die Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes gegen die vier Tatverdächtigen, die in Delmenhorst und Bremen wohnhaft sind, dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell