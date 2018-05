POL-VER: ++ Einbrecher in Grundschule ++ Flugunfall endet glimpflich ++ Unfall mit Rettungswagen ++ Auffahrunfall fordert zwei Verletzte ++

Landkreis Osterholz (ots) - Einbrecher in Grundschule

Osterholz-Scharmbeck. In die Grundschule an der Teichstraße sind in der Nacht auf Donnerstag unbekannte Täter eingebrochen. Nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters gelangten die Unbekannten in die Schule, wo sie mehrere Räume durchsuchten. Ob sie letztlich Beute machten, ist derzeit noch unklar. Die Täter flohen unerkannt vom Tatort. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Flugunfall endet glimpflich

Worpswede/Hüttenbusch. Am Mittwochnachmittag endete ein Flugunfall auf dem Flugplatz Hüttenbusch glimpflich. Ein 50-jähriger Pilot eines Motorseglers landete zunächst vor der Landebahn auf einem Feld. Anschließend hob der Segler wieder ab und flog ein Stück, kam aber letztlich in einem Graben zum Liegen. Weder der Pilot noch eine alleinige Mitinsassin wurden bei der Landung verletzt. Am Motorsegler entstanden Beschädigungen am Propeller und am Fahrwerk. Die Schadenhöhe lässt sich derzeit nicht beziffern. Die Ursache für den Unfall ist nicht abschließend geklärt. Die Bundesstelle für Fluguntersuchungen wurde informiert.

Unfall mit Rettungswagen

Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem 59-jährigen VW-Fahrer auf der Schwaneweder Straße wurden am Mittwoch kurz vor 16 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Der 30-jährige Fahrer des Rettungswagens fuhr auf der Schwaneweder Straße (K41) in Richtung Schwanewede. Mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn fuhr er bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich zur Amselstraße ein. Hier kam es zur Kollision zwischen dem Krankenwagen und dem querenden VW-Fahrer. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den Pkw wird auf 12.000 Euro beziffert.

Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Lilienthal. Ein Auffahrunfall auf der Straße An der Wörpe (K9) forderte am Mittwoch gegen 17:30 Uhr zwei verletzte Personen. Eine 59-jährige Skoda-Fahrerin bremste nahe der Einmündung zur Straße Moorhausen zu spät und fuhr auf einen vor ihr verkehrsbedingt anhaltenden 31-Jährigen auf, der ebenfalls mit einem Skoda unterwegs war. Eine Mitfahrerin bei der 59-Jährigen wurde leicht verletzt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell