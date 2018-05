POL-VER: Fahrlässige Körperverletzungen: In drei Fällen wurden Radfahrer von Autofahrern verletzt

Landkreis Verden (ots) - Fahrlässige Körperverletzung: SUV-Fahrer übersieht Radfahrer

Achim. Am Mittwoch gegen 7:30 Uhr kam es auf der Bremer Straße (L158) zu einem Zusammenstoß zwischen einem SUV-Fahrer und einem Radfahrer. Der 34-jährige Autofahrer bog nach links in den Philosophenweg ab und übersah dabei den 53-jährigen Zweiradfahrer, der auf dem Radweg unterwegs war. Bei dem folgenden Unfall erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen, außerdem entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Gegen den SUV-Fahrer ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Kirchlinteln/Luttum. Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße (L160) wurde am Mittwoch gegen 9 Uhr ein Radfahrer leicht verletzt. Der 51-jährige Autofahrer wollte von der Sophienstraße auf die L160 einbiegen. An der Einmündung nahm er dem 54-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg in Richtung Hohenaverbergen unterwegs war, die Vorfahrt. Nach dem folgenden Aufprall stürzte der Zweiradfahrer zu Boden, wodurch er leichte Verletzungen erlitt. Gegen den Autofahrer ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Achim. Auf der Straße Am Finigen wurden am Mittwoch gegen 19:45 Uhr ein 36-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein Autofahrer befuhr mit seinem Pkw die Straße Im Finigen in Richtung Uesener Feldstraße. Auf Höhe der Straße Zum Ueser Schafkoven nahm er dem im Kreisverkehr fahrenden Zweiradfahrer die Vorfahrt, so dass es zur Kollision kam. Der Radfahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Bei der folgenden Unfallaufnahme reagierte ein Drogentest bei dem Autofahrer positiv, so dass seine Weiterfahrt untersagt wurde. Außerdem musste er eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn ermittelt die Polizei Achim nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs.

