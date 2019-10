Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Überfall auf Spielothek - zwei maskierte Männer flüchtig - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Nach einem Überfall auf eine Spielothek am Dienstag, 15.10.2019, in Weil am Rhein sind zwei maskierte Tatverdächtige flüchtig. Gegen 23:45 Uhr suchten zwei Männer die im ersten Geschoss liegenden Räumlichkeiten der Spielothek in der Müllheimer Straße auf. Sie bedrohten die noch allein anwesende Angestellte mit einem Messer und forderten Geld. Die Frau packte das Bargeld aus der Kasse in eine schwarze Tasche, die ihr ein Tatverdächtiger entgegen streckte. Die Tatverdächtigen suchten noch kurz das Büro auf, flüchteten dann zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: beide hatten eine normale Figur und waren ca. 170 bis 180 cm groß. Sie waren dunkel bekleidet und mit einer Sturmhaube maskiert und trugen Handschuhe. Einer hatte schwarze Sportschuhe mit weißen Sohlen an. Den Männern fiel Schein- und Münzgeld im niedrigen vierstelligen Bereich in die Hände. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wem die zwei Männer aufgefallen sind oder wer sonstige Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 07621 176-0 melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell