POL-PDLD: Landau, Bodelschwinghstaße, 9.1.2020, 13.45 - 14.45 Uhr Diebstahl eines Geldbeutels aus Krankenzimmer

Ein Geldbeuteldiebstahl aus der Nachttischschublade in einem Zimmer des Krankenhauses in der Bodelschwinghstraße in Landau wurde am 9.1.2020 durch den Geschädigten gemeldet. Demnach soll diese Geldbörse mit 40EUR Bargeld und diversen Dokumenten entwendet worden sein, als sich der Geschädigte von 13.45 - 14.45 Uhr nicht im Zimmer aufgehalten hatte. In diesem Zusammenhang wurde durch den Geschädigten auf dem Flur der Station A2 ein 40-50 Jahre alter Mann mit schmalem Gesicht, 3-Tagebart und dunklem Teint festgestellt, der sich in der Nähe des Krankenzimmers aufhielt und möglicherweise Personen, die das Zimmer in der Zeit betreten oder verlassen haben, wahrgenommen haben könnte. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de .

