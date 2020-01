Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verstoß gegen das BtmG II

Germersheim (ots)

Am 10.01.2020, gegen 17:00 Uhr, wurden im Bereich der Wohnmobilstellplätze, in der Rudolf-von-Habsburg-Str. in Germersheim drei Heranwachsende einer Personenkontrolle unterzogen. Die jungen Männer befanden sich auf dem Verbindungsweg zum FMZ. Hierbei konnte bei einem 18jährigen eine Plastiktüte mit knapp 20g Marihuana aufgefunden werden. Das Marihuana wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den 18jährigen eingeleitet. Er wollte überraschenderweise bei der Polizei keine Angaben zur Sache machen.

