Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht Brennerstraße

Rinteln (ots)

(mie) Am Freitag Nachmittag, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr, wird der Außenspiegel eines vorm Feinkostgeschäft in der Brennerstraße in Rinteln abgestellten PKW vermutlich durch einen anderen vorbeifahrenden PKW beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rinteln unter 05751-95450 entgegen.

