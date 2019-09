Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Projekt EDWARD 2019 - Europäischer Tag ohne Verkehrstote Europaweiter Road Trip mit Station in Mainz

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Am Donnerstag, den 26. September 2019, findet zum vierten Mal das europaweite Verkehrsprojekt EDWARD statt, initiiert vom europäischen Netz der Verkehrspolizeien TISPOL mit Unterstützung der Europäischen Kommission. Hierbei steht die 0 als Symbol für null Verkehrstote im Vordergrund. Visionäres Ziel von "Projekt EDWARD" ist es, die Zahl der Verkehrstoten von durchschnittlich täglich 70 an diesem Tag europaweit auf NULL zu reduzieren.

Am diesjährigen Aktionstag haben 28 europäische Länder ihre Teilnahme zugesagt. Ein speziell für Projekt EDWARD produziertes Video des Landeskriminalamtes (LKA) Rheinland-Pfalz, das für die Verkehrsprävention im Land zuständig ist, fand 2018 europaweit große Beachtung. Auch 2019 wird die Polizei Rheinland-Pfalz ein gemeinsames Video veröffentlichen.

TISPOL wird das Projekt 2019 mit einem "Road Trip" begleiten, der Mitte September in Prag startet, über Deutschland und Belgien nach Irland führt, wo am 26. September in Dublin die Abschlussveranstaltung stattfindet. Der Road Trip wird von der englischen TISPOL-Stelle organisiert, die mit einem Fahrzeug mit Logos von TISPOL und Projekt EDWARD durch verschiedene europäische Länder reist, um für das Projekt zu werben.

Am Dienstag, den 17. September, wird der "Road Trip" Zwischenstation in Mainz einlegen. Hierbei werden Verkehrsteilnehmer aufgerufen, das eigene Verhalten im Straßenverkehr zu reflektieren, um Gefahren zu mindern und dadurch ihre eigene und die Sicherheit anderer im Straßenverkehr zu verbessern. Das LKA wird an einem Präventionsstand in Mainz über das Thema "Verkehrssicherheit" informieren. Mit dabei ist Volker Orben, Präsident des Netzwerkes der europäischen Verkehrspolizeien TISPOL, und die Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin im Bahnradsport Miriam Welte. Zudem wird die Jugendverkehrsschule mit Schulkindern an einem Fahrrad-Simulator gefährliche Verkehrssituationen trainieren.

Medienvertreterinnen und -vertreter werden herzlich eingeladen die Verkehrsaktion in Mainz zu begleiten. Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 16. September bei der LKA-Pressestelle (siehe u.a. Kontaktdaten) an.

Im Anschluss wird das "Road Trip"-Team am 18. September am Nürburgring die Nordschleife befahren.

Folgen Sie #ProjectEDWARD in den sozialen Medien. Die "Projekt EDWARD"-Homepage finden Sie unter: https://projectedward.eu/de/

Machen Sie mit und geben Sie ihr Verkehrssicherheitsversprechen ab. Damit versprechen Sie, dass Sie sich im Straßenverkehr besonders aufmerksam verhalten werden, nicht nur am 26. September, sondern zu jeder Zeit, denn jeder Verkehrstote ist einer zu viel.

Rückfragen bitte an:



Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Pressestelle



Telefon: 06131-65-2009/-2053

Fax: 06131-65-2125

E-Mail: LKA.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/lka

Original-Content von: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell