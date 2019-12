Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nächtliche Streitigkeiten auf dem Rintelner Marktplatz

Rinteln (ots)

(mie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 02:00 Uhr zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen Gruppen aus etwa 20 bis 30 Personen auf dem Rintelner Marktplatz. Der Streit hatte seinen Ursprung in einer dortigen Bar und nahm schließlich draußen auf dem Marktplatz mit den bereits geschlossenen Weihnachtsmarktbuden sein Ende. Mehrere alkoholisierte Personengruppen stritten miteinander, in der Folge kam es zu mehreren Verletzungen. Insgesamt mussten 2 Personen medizinisch behandelt werden. Auch trotz des zügigen, deeskalierenden Polizeieinsatzes entstanden immer wieder Rangeleien auf dem Marktplatz. Den durch die Polizisten ausgesprochenen Platzverweisen folgten zwei Streitende nur unter Einsatz eines Diensthundes. Gegen 03:30 Uhr kehrte dann endlich Ruhe in Rintelns Innenstadt ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter 05751-95450 zu melden.

