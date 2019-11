Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Verkehrsunfallflucht

Kandel (ots)

Am Freitag, d. 22. November, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Klärstraße in Kandel gegen 11:50 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein ca. 70 Jahre alter Mann stieß beim rückwärts Ausparken gegen einen geparkten LKW. Nach einem kurzen Streitgespräch mit dem LKW-Fahrer entfernte sich der Mann mit seinem silbernen SUV ohne seine Personalien zu hinterlassen. Wer Hinweise zu dem Mann oder dem Geländewagen mit GER-Kennzeichen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wörth (07271-92210) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Wörth am Rhein

P. Zindel, POK



Telefon: 07271-92210

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell