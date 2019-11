Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth-Maximiliansau - Kontrolle Durchfahrtsverbot

Wörth-Maximiliansau (ots)

Am 22.11.2019 wurden in der Zeit von 08:00 Uhr bis 08:30 Uhr während einer Überwachung der Einhaltung des Durchfahrtsverbotes zehn Verkehrsteilnehmer festgestellt, die die für diese Zeit nur für den Anwohnerverkehr zugelassene Direktverbindung von Hagenbach nach Wörth-Maximiliansau verbotswidrig befuhren. Jeden der Fahrer erwartete ein Verwarnungsgeld in Höhe von 20 Euro, die erhoffte Zeitersparnis war dahin und eine Anordnung zur Umkehr und zur Nutzung der erlaubten Strecke war die Folge.

