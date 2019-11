Polizei Düren

POL-DN: Tasche gestohlen

Düren (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde einer 42 Jahre alten Fußgängerin in der Unterführung am Dürener Bahnhof die Handtasche entwendet.

Etwa um 02:20 Uhr in der Nacht kam die Frau aus Kreuzau mit einem Zug am Bahnhof an und begab sich auf den Weg zu ihrem Pkw. Hierzu musste sie durch die Unterführung hindurch, wo ihr plötzlich ein Unbekannter die Handtasche entriss. Der 42-Jährigen blieb keine Möglichkeit, die Tasche festzuhalten.

Der Täter rannte mit der Beute - einer hellbraunen Wildledertasche - in Richtung Eisenbahnstraße davon. Er war etwa 165 cm groß und von schmaler Statur. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einer schwarzen Jacke.

Hinweise zum Tatgeschehen und dem Unbekannten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 jederzeit entgegen.

