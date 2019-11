Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Verkehrsunfall auf der B9

Rülzheim (ots)

Am 22.11.2019, gegen 20:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B9 zwischen dem Parkplatz Rheinaue und der Ausfahrt Rülzheim-Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Laut ersten Aussagen sollen sich ein BMW und ein unbekanntes Fahrzeug ein Autorennen geliefert haben. Der 33jährige BMW-Fahrer verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er die linke Spur befuhr. Er touchiert dabei einen rechts fahrenden Pkw Jaguar, verriss das Lenkrad und knallte in die Mittelleitplanke. Das Fahrzeug drehte sich mehrfach und kam dann auf der linken Spur zum Stehen. Ein 53jähriger musste mit seinem Ford eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und verletzte sich dabei im Kopfbereich. Aus dem Pkw BMW des Unfallverursachers stieg der Beifahrer aus und flüchtete aus unbekannten Gründen von der Unfallstelle. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 25-30 Jahre alt, ca. 1,80-1,85m groß, kurze dunkle Haare, dunkle Kleidung, kräftige Statur. Eine Fahndung nach ihm verlief negativ. Der 33jährige Unfallverursacher stand offenkundig unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,00 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein ist er erstmal los, sein BMW hat nur noch Schrottwert. Gesamtschadenshöhe ca. 3000,-EUR. Zur Unfallaufnahme musste die B9 kurzzeitig gesperrt werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274 958 0 bzw. pigermersheim@polizei.rlp.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

