Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Tageswohnungseinbruch

Germersheim (ots)

Am Nachmittag des 22.11.2019 brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus Am Unkenfunk in Germersheim ein. Sie gelangten über ein Fenster im Terrassenbereich in das Objekt. Die Täter entwendeten Bargeld, Schmuck und Dessous. Die Schadenshöhe kann z.Z. noch nicht beziffert werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274 958 0 bzw. pigermersheim@polizei.rlp.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

